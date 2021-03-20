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    Все новости спорта

    «Саутгемптон» — первый полуфиналист Кубка Англии

    «Борнмут» — «Саутгемптон»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Борнмут Саутгемптон
    «Саутгемптон» одержал победу над «Борнмутом» в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

    Мусса Дженепо
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    Мусса Дженепо

    Встреча, которая прошла на стадионе «Виталити», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    Первый гол на 37-й минуте с передачи Нейтана Редмонда забил Мусса Дженепо. В концовке первого тайма отличился уже сам Редмонд, он же на 59-й минуте оформил дубль.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Борнмут — Саутгемптон 0:3
    Голы: 0:1 Мусса Дженепо (37'), 0:2 Нейтан Редмонд (45'), 0:3 Нейтан Редмонд (59') Борнмут: Асмир Бегович, Стив Кук, Jack Stacey, Cameron Carter-Vickers, Диего Рико (Крис Мепэм, 6727'), Arnaut Danjuma, Джек Уилшир, Родриго Рикельме (Jaidon Anthony, 5627'), Бен Пирсон (Сэм Сарридж, 5627'), Филип Биллинг (Gavin Kilkenny, 7627'), Доминик Соланке Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Кайл Уолкер-Питерс (Кейн Рэмси, 8927'), Райан Бертранд, Янник Вестергор (Мохаммед Салису, 7627'), Ян Беднарек (Джек Стивенс, 7627'), Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо (Нейтан Телла, 8527'), Стюарт Армстронг, Ибраима Диало, Че Адамс (Dan N'Lundulu, 8927'), Нейтан Редмонд Предупреждения: Ян Беднарек (30'), Янник Вестергор (74'), Джек Уилшир (84'), Сэм Сарридж (90')

    «Саутгемптон» стал первым полуфиналистом Кубка Англии. Его следующий соперник определится позднее.

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