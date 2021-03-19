Названы лучшие игроки недели в ЛЧ и ЛЕ

Полузащитник мадридского «Реала»признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Хорватский футболист помог своей команде обыграть «Аталанту» со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала турнира.

Модрич провел на поле весь матч и отдал одну голевую передачу.

Также на это звание претендовали хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне и полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.

Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал форвард загребского «Динамо» Мислав Оршич, оформивший хет-трик в игре с «Тоттенхэмом» (3:0 д.в.).

Оршич в борьбе за награду обошел Жерара Морено из «Вильярреала», Борху Майораля из «Ромы» и Давида Нереса из «Аякса».