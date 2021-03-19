Названы лучшие игроки недели в ЛЧ и ЛЕ

Лука Модрич Фото: globallookpress.com
Хорватский футболист помог своей команде обыграть «Аталанту» со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала турнира.
Модрич провел на поле весь матч и отдал одну голевую передачу.
Также на это звание претендовали хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне и полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.
Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал форвард загребского «Динамо» Мислав Оршич, оформивший хет-трик в игре с «Тоттенхэмом» (3:0 д.в.).
Оршич в борьбе за награду обошел Жерара Морено из «Вильярреала», Борху Майораля из «Ромы» и Давида Нереса из «Аякса».