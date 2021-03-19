Названы лучшие игроки недели в ЛЧ и ЛЕ

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    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    Хорватский футболист помог своей команде обыграть «Аталанту» со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала турнира.

    Модрич провел на поле весь матч и отдал одну голевую передачу.

    Также на это звание претендовали хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне и полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.

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