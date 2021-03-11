«Славия» — «Рейнджерс»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: slavia.cz
Пражане открыли счет уже на 7-й минуте, когда отличился Николае Станчу с передачи Питера Олайинки.
Подопечные Стивена Джеррарда ответили на 36-й минуте. Гол забил Филип Хеландер, которому ассистировал Янис Хаджи.
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
Славия П — Глазго Рейнджерс 1:1
Голы: 1:0 Николае Станчу (7'), 1:1 Филип Хеландер (36') Славия П: Ондржей Коларж, Александр Хартманн Бах, Давид Зима, Ондржей Кудела, Ян Борил, Томаш Голеш, Николае Станчу (Ондржей Лингр, 76'), Петер Оладейи Олайинка (Лукаш Масопуст, 46'), Абдалла Сима, Лукаш Провод, Ян Кухта (Оскар Дорли, 71') Глазго Рейнджерс: Аллан Макгрегор, Филип Хеландер, Коннор Голдсон, Нэйтан Паттерсон, Борна Баришич, Стивен Дэвис, Джо Арибо (Кемар Руф, 81'), Глен Камара (Бонгани Зунгу, 88'), Янис Хаджи (Скотт Эрфилд, 63'), Райан Кент, Альфредо Морелос Предупреждения: Борна Баришич (29'), Стивен Дэвис (54'), Давид Зима (56')
На стадионе «Айброкс» в Глазго команды встретятся 18 марта.