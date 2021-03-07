«Верона» — «Милан»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 26-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Счет на 27-й минуте открыл боснийский хавбек гостей Раде Крунич, а на 50-й минуте португальский защитник Диогу Далот удвоил его.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Милан 0:2 Голы: 0:1 Раде Крунич (27'), 0:2 Диогу Далот (50') Верона: Марко Сильвестри, Федерико Чеккерини, Корай Гюнтер (Федерико Димарко, 57'), Джанджакомо Маньяни, Мигел Велозу (Иван Илич, 57'), Марко Давиде Фараони, Антонин Барак (Даниел Беса, 54'), Дарко Лазович, Маттиа Цаканьи (Eddie Salcedo, 53'), Адриен Тамез, Кевин Ласанья (Андреа Фавилли, 74') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Диогу Далот, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Самуэль Кастильехо (Йенс Хеуге, 78'), Суалихо Мейте, Раде Крунич, Алексис Салемакерс, Франк Кессье, Рафаэл Леау Предупреждения: Джанджакомо Маньяни (26'), Даниел Беса (90')

В другом матче отчетного тура «Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Пармой» — 3:3.

Счет в матче открыли на 28-й минуте «фиалки» — отличился Лукас Куарта. Спустя четыре минуты Юрай Куцка реализовал пенальти и сравнял счет.

Перед перерывом Никола Миленкович вновь вывел флорентийцев вперед. «Парма» отыгралась на 72-й минуте, благодаря голу Ясмина Куртича, а на 90-й минуте гости побели после мяча Валентина Михэйлэ.

«Фиорентина» спаслась благодаря автоголу защитника «Пармы» Симоне Якопини в компенсированное время.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Парма 3:3 Голы: 1:0 Лукас Мартинес (28'), 1:1 Юрай Куцка (пенальти) (32'), 2:1 Никола Миленкович (42'), 2:2 Ясмин Куртич (72'), 2:3 Valentin Mihaila (90'), 3:3 Симоне Якопини (автогол) (90') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Лукас Мартинес, Никола Миленкович, Херман Песселья, Кристиано Бираги, Борха Валеро (Хосе Мария Кальехон, 77'), Кевин Малку, Софьян Амрабат (Джакомо Бонавентура, 70'), Эрик Пульгар, Валентин Эйссерик, Душан Влахович Парма: Луиджи Сепе, Симоне Якопини, Джузеппе Пеццелла, Маттья Бани (Риккардо Гальоло, 80'), Венсан Лорини, Ясмин Куртич, Гастон Бругман, Эрнани (Valentin Mihaila, 46'), Юрай Куцка (Роберто Инглезе, 88'), Янн Карамо (Деннис Ман, 64'), Жервиньо (Juan Brunetta, 62') Предупреждения: Юрай Куцка (56'), Джузеппе Пеццелла (62'), Маттья Бани (80')

Еще в одном матче «Кротоне» одержал домашнюю победу над «Торино» со счетом 4:2.

Победу хозяевам принес дубль нигерийского форварда Симеона Нванкво и голы Аркадиуш Реца и Адама Уна.

Футбол. Италия. Серия А Кротоне — Торино 4:2 Голы: 1:0 Simy (пенальти) (27'), 1:1 Роландо Мандрагора (45'), 2:1 Simy (54'), 3:1 Аркадиуш Реца (80'), 3:2 Антонио Санабрия (84'), 4:2 Адам Уна (90') Кротоне: Алекс Кордац, Владимир Големич, Лисандро Магальян, Себастьяно Луперто, Сальваторе Молина, Жуниор Мессьяс, Педру Перейра, Якопо Петриччоне (Niccolo Zanellato, 82'), Аркадиуш Реца, Адам Уна, Simy (Самуэль Ди Кармине, 75') Торино: Сальваторе Сиригу, Лянцо, Армандо Иццо, Рикардо Родригес, Саша Лукич (Амер Гояк, 77'), Кристиан Даниэль Ансальди, Мергим Войвода (Симоне Верди, 65'), Роландо Мандрагора, Томас Ринкон, Симоне Дзадза (Антонио Санабрия, 65'), Федерико Бонаццоли Предупреждения: Якопо Петриччоне (43'), Алекс Кордац (45'), Томас Ринкон (79'), Niccolo Zanellato (83'), Адам Уна (90'), Томас Ринкон (90')

«Милан» с 56 очками занимает второе место в таблице Серии А. «Верона» — восьмая с 38 набранными баллами.