«Уфа» — «Урал»: счет матча 3:0, обзор голов

на своем поле обыгралав матче 1/8 финала Кубка России — 3:0 (0:0).

Дублем в ворота гостей отметился нападающий Тимур Жамалетдинов, еще один мяч на счету Комнена Андрича.

«Уфа» стала последней командой, преодолевшей стадию 1/8 финала Кубка России. Ранее участие в четвертьфинале турнира себе обеспечили «Локомотив», «Сочи», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА, «Ахмат» и «Крылья Советов».

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Уфа — Урал 3:0 Голы: 1:0 Тимур Жамалетдинов (51'), 2:0 Komnen Andric (пенальти) (58'), 3:0 Тимур Жамалетдинов (67') Предупреждения: Parfait Bizoza (40'), Константин Плиев (43'), Александр Сухов (64'), Filip Mrzljak (65'), Неманья Милетич (89'), Боян Йокич (90')

Жеребьевка четвертьфинала турнира пройдет 3 марта и начнется в 17:50 по московскому времени.