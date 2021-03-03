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    «Уфа» дома разгромила «Урал» в 1/8 финала Кубка России

    «Уфа» — «Урал»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Урал Уфа
    «Уфа» на своем поле обыграла «Урал» в матче 1/8 финала Кубка России — 3:0 (0:0).

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    Дублем в ворота гостей отметился нападающий Тимур Жамалетдинов, еще один мяч на счету Комнена Андрича.

    «Уфа» стала последней командой, преодолевшей стадию 1/8 финала Кубка России. Ранее участие в четвертьфинале турнира себе обеспечили «Локомотив», «Сочи», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА, «Ахмат» и «Крылья Советов».

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Уфа — Урал 3:0
    Голы: 1:0 Тимур Жамалетдинов (51'), 2:0 Komnen Andric (пенальти) (58'), 3:0 Тимур Жамалетдинов (67') Предупреждения: Parfait Bizoza (40'), Константин Плиев (43'), Александр Сухов (64'), Filip Mrzljak (65'), Неманья Милетич (89'), Боян Йокич (90')

    Жеребьевка четвертьфинала турнира пройдет 3 марта и начнется в 17:50 по московскому времени.

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