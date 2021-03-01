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    «Марсель» в большинстве не справился с «Лионом»

    «Марсель» — «Лион»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В 27-м туре чемпионата Франции «Марсель» на своем поле сыграл вничью с «Лионом» — 1:1.

    «Марсель»
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    «Марсель»

    Счет на 21-й минуте открыли гости — отличился камерунский нападающий Карл Токо Экамби после передачи бразильца Лукаса Пакеты.

    На 44-й минуте провансальцы отыгрались. Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик реализовал пенальти, который был назначен за то, что Пакета сыграл рукой в своей штрафной.

    На 70-й минуте Лукас Пакета получил вторую желтую карточку и была удален.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Лион 1:1
    Голы: 0:1 Карл Токо Экамби (21'), 1:1 Аркадиуш Милик (пенальти) (44') Марсель: Стив Манданда, Альваро Гонсалес, Дуйе Чалета-Цар, Юто Нагатомо, Поль Лирола, Бубакар Камара, Димитри Пайет, Пап Гуй, Аркадиуш Милик, Саиф-Эдин Хауи (Микаэль Кюизанс, 72'), Флорьян Товен Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа (Синали Дьоманде, 87'), Максвелл Корне (Маттиа Де Шильо, 73'), Уссем Ауа (Бруно Гимарайнс, 73'), Лукас Пакета, Тьяго Мендес, Карл Токо Экамби (Райан Шерки, 66'), Мемфис Депай, Тино Кадевере (Ислам Слимани, 87') Предупреждения: Лукас Пакета (42'), Бубакар Камара (64'), Лукас Пакета (71'), Димитри Пайет (78'), Тьяго Мендес (78'), Альваро Гонсалес (81'), Мемфис Депай (81'), Пап Гуй (90')

    «Лион» опустился на третье место — у команды Руди Гарсии 56 очков. «Марсель» с 39 очками после 26 игр находится на седьмой строчке таблицы.

    3 марта состоятся матчи «Лион» — «Ренн» и «Лилль» — «Марсель».

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