Нидерланды до минимума сократили отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

«Краснодар» прекратил борьбу в Лиге Европы, уступив загребскому «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы (0:1, 2:3). Таким образом, в нынешнем розыгрыше еврокубков не осталось клубов РПЛ.

Нидерландский «Аякс» одержал победу над французским «Лиллем» (2:1), а ПСВ переиграл «Олимпиакос» (2:1). «Аякс» пробился в 1/8 финала турнира, а ПСВ не сумел выйти дальше, так как в первом матче уступил со счетом 2:4.

У России осталось 38,382 балла и седьмая строка в рейтинге УЕФА, у восьмых Нидерландов стало 38,000 баллов. Нидерланды обгонят Россию по итогам нынешнего сезона, если единственный оставшийся представитель страны «Аякс» одержит хотя бы одну победу или дважды сыграет вничью.

Занимающая девятую строчку рейтинга Бельгия приблизиться к России не сумела. «Антверпен» уступил шотландскому «Рейнджерс» (2:5), а «Брюгге» проиграл киевскому «Динамо» (0:1). Все бельгийские команды вылетели из розыгрыша еврокубков нынешнего сезона. В активе бельгийцев осталось 36,500 балла.

На шестом месте значится Португалия (47,949 балла), от которой в Лиге чемпионов продолжает выступление «Порту».