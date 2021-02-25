Динамо З — Краснодар. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

Составы команд:
«Динамо З»: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски, Кевин Теофиль-Катерин, Йошко Гвардиол, Ариян Адеми, Ловро Майер, Лука Иванушец, Кристиян Якич, Мислав Оршич, Бруно Петкович.
«Краснодар»: Станислав Агкацев, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо, Реми Кабелла, Юрий Газинский, Тонни Триндаде Вильена, Вандерсон, Алексей Ионов, Виктор Классон.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Краснодар» — «Динамо З» 2:3 (полная статистика встреч).
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