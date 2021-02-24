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    Флик: «Бавария» сделала огромный шаг к четвертьфиналу ЛЧ

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (4:1).

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Сегодня все оправдали ожидания. Мы показали очень хорошую командную игру. Мы с самого начала хотели оказывать давление на наших соперников, и это нам удалось. Выиграли много единоборств впереди, создавали моменты и показали хорошую реализацию. Мы очень довольны своей игрой.

    Теперь мы думаем об ответном матче в Мюнхене. Мы хотим выйти в четвертьфинал. Мы сделали огромный шаг для этого, но впереди еще одна игра», — цитирует Флика сайт УЕФА.

    Ответная встреча состоится в Германии 17 марта.

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