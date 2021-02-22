Симеоне: «Челси» сильно изменился при Томасе Тухеле

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказал мнение о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Да, "Челси" сильно изменился при Томасе Тухеле, который просто заставляет свои команды играть хорошо.

Это сильная команда с отличными игроками. Клуб сделал серьезные финансовые инвестиции в последнее время.

Гляньте на уровень их трех вратарей. Это показывает потенциал команды. А их нападающие могли бы играть в любой команде Европы.

Присутствие Суареса вселяет в команду уверенность. Он прирожденный бомбардир. Он не забивает на выезде? Оставим этот вопрос на Лондон.

Наша цель — побеждать сильных соперников, у которых есть отличные игроки. Они знают наше мышление, но мы не собираемся меняться», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.