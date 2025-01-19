«Ипсвич» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:6, обзор голов

Фил Фоден Фото: globallookpress.com
Два мяча в этой встрече забил полузащитник Фил Фоден (27-я и 42-я).
Также за «горожан» мячи забивали Матео Ковачич (30-я), Жерему Доку (49-я), Эрлинг Холанн (57-я), Джеймс Макати (69-я).
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ипсвич Таун — Манчестер Сити 0:6
Голы: 0:1 Филип Фоден (27'), 0:2 Матео Ковачич (30'), 0:3 Филип Фоден (42'), 0:4 Жереми Доку (49'), 0:5 Эрлинг Холанд (57'), 0:6 Джеймс Макати (69') Ипсвич Таун: Кристьян Уолтон, Бенджамин Джонсон, Кэмерон Бургесс, Лейф Дэвис, Бен Годфри (Аксель Туанзебе, 64'), Омари Хатчинсон (Джек Тейлор, 73'), Йенс-Люс Каюсте (Массимо Луонго, 64'), Сэми Морси, Джек Кларк (Джейден Филоджин, 64'), Лиам Дилап (Джордж Хирст, 73'), Dara O'Shea Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи (Nico O'Reilly, 72'), Кевин Де Брёйне (Джеймс Макати, 63'), Матео Ковачич (Рико Льюис, 72'), Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд (Дивин Мубама, 63'), Жереми Доку, Филип Фоден (Джек Грилиш, 63'), Матеус Нунес Предупреждение: Матеус Нунес (79')
«Ман Сити» поднялся на 4-е место с 38 очками. «Ипсвич» продолжает идти на 18-й позиции с 16 очками.