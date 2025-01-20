«Интер» — «Эмполи»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 21-го тура итальянской Серии Ане без проблем обыграл на своем поле— 3:1.

После первого тайма забитых мячей не было.

На 55-й минуте капитан хозяев Лаутаро Мартинес открыл счет в матче.

На 79-й минуте Дензел Дюмфрис удвоил преимущество своего клуба.

Через пять Себастьяно Эспозито, который принадлежит «Интеру», но играет в аренде в «Эмполи», отквитал один мяч.

Точку в матче на 89-й минуте поставил Маркюс Тюрам.

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