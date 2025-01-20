«Интер» — «Эмполи»: счет матча 3:1, обзор голов

Дензел Дюмфрис Фото: globallookpress.com
После первого тайма забитых мячей не было.
На 55-й минуте капитан хозяев Лаутаро Мартинес открыл счет в матче.
На 79-й минуте Дензел Дюмфрис удвоил преимущество своего клуба.
Через пять Себастьяно Эспозито, который принадлежит «Интеру», но играет в аренде в «Эмполи», отквитал один мяч.
Точку в матче на 89-й минуте поставил Маркюс Тюрам.
Футбол. Италия. Серия А
Интер — Эмполи 3:1
Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (55'), 2:0 Дензел Дюмфрис (79'), 2:1 Себастьяно Эспозито (84'), 3:1 Марку Тюрам (89') Предупреждение: Roberto D'Aversa (63')