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    «Интер» одержал уверенную победу над «Эмполи»

    «Интер» — «Эмполи»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 21-го тура итальянской Серии А «Интер» не без проблем обыграл на своем поле «Эмполи» — 3:1.

    Дензел Дюмфрис
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    Дензел Дюмфрис

    После первого тайма забитых мячей не было.

    На 55-й минуте капитан хозяев Лаутаро Мартинес открыл счет в матче.

    На 79-й минуте Дензел Дюмфрис удвоил преимущество своего клуба.

    Через пять Себастьяно Эспозито, который принадлежит «Интеру», но играет в аренде в «Эмполи», отквитал один мяч.

    Точку в матче на 89-й минуте поставил Маркюс Тюрам.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Эмполи 3:1
    Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (55'), 2:0 Дензел Дюмфрис (79'), 2:1 Себастьяно Эспозито (84'), 3:1 Марку Тюрам (89') Предупреждение: Roberto D'Aversa (63')
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