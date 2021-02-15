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    «Марсель» вдевятером отстоял ничью с «Бордо»

    «Бордо» — «Марсель»: счет матча 0:0

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    В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Бордо» на своем поле сыграл вничью с «Марселем» — 0:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Отметим, что провансальцы в начале второго тайма остались вдевятером — в течение нескольких минут красные карточки получили Леонардо Балерди и Дарио Бенедетто.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Бордо — Марсель 0:0
    Бордо: Бенуа Костиль, Лоран Косельни, Лорис Бенито, Поль Байсс, Энок Кватен (Tom Lacoux, 84'), Жан-Мишель Сери (Николя де Превиль, 64'), Ясин Адли, Тома Башич (Mehdi Zerkane, 38'), Атем Бен-Арфа, Хван Ый Чо, Реми Уден (Самуэль Калу, 84') Марсель: Стив Манданда, Бубакар Камара, Леонардо Балерди, Юто Нагатомо, Поль Лирола, Микаэль Кюизанс (Оливье Нтшан, 63'), Валентин Ронжье, Пап Гуй, Дарио Бенедетто, Флорьян Товен (Лука Перрен, 60'), Валер Жермен (Ahmadou Bamba Dieng, 84') Предупреждения: Валентин Ронжье (45'), Ясин Адли (65') Удаления: Леонардо Балерди (55'), Дарио Бенедетто (59')

    «Бордо» занимает 11-е место в таблице чемпионата Франции, «Марсель» идет на девятой строчке.

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