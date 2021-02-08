«Шеффилд» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

Лондонскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 43-й минуте открыли гости. Вернер получил пас от Чилвела на левом краю чужой штрафной и отпасовал низом в центр на Маунта, а тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

На 55-й минуте счет сравнялся. Макбарни исполнил опасную передача в штрафную «Челси», где Рюдигер при попытке сыграть на перехвате и откатить мяч назад на вратаря записал на свой счет автогол.

А две минуты спустя в ворота «Шеффилда» был назначен пенальти — Вернер прорывался в чужую штрафную с правого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Ремсдейла. Жоржиньо уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед — Челси 1:2 Голы: 0:1 Мэйсон Маунт (43'), 1:1 Антонио Рюдигер (автогол) (55'), 1:2 Жоржиньо (пенальти) (58') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам, Джон Иган, Kean Bryan (Билли Шарп, 68'), Джон Флек, Крис Башам, Макс Лоу, Оливер Норвуд (Риан Брустер, 86'), Джейден Богл, Оливер Макбарни, Оливер Бёрк (Дэвид Макголдрик, 62') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Матео Ковачич, Бен Чилвел (Маркос Алонсо, 62'), Рис Джеймс, Тимо Вернер (N'Golo Kante, 75'), Оливье Жиру (Каллум Хадсон-Одои, 62'), Мэйсон Маунт Предупреждение: Крис Башам (17')

«Челси» набрал 39 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» с 11 очками занимает 20-е место.