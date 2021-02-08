«Шеффилд» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче на 43-й минуте открыли гости. Вернер получил пас от Чилвела на левом краю чужой штрафной и отпасовал низом в центр на Маунта, а тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.
На 55-й минуте счет сравнялся. Макбарни исполнил опасную передача в штрафную «Челси», где Рюдигер при попытке сыграть на перехвате и откатить мяч назад на вратаря записал на свой счет автогол.
А две минуты спустя в ворота «Шеффилда» был назначен пенальти — Вернер прорывался в чужую штрафную с правого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Ремсдейла. Жоржиньо уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
«Челси» набрал 39 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» с 11 очками занимает 20-е место.