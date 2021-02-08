Футболист «Рубина»: Откажусь от вакцинирования, из нас и так делают роботов

Полузащитник «Рубина»поделился мнением о вакцинировании от коронавирусной инфекции.

«Я переболел коронавирусом и даже не почувствовал этого. Приехал из сборной и сдал положительный тест. Но болел я бессимптомно.

В целом футболисты уже привыкли к новым реалиям. Но маски, перчатки — это бред. Это все не помогает. Если люди болеют, то будут болеть. Надеюсь, скоро все закончится.

Вакцинирование? Не думал об этом, не изучал вопрос, насколько вакцина эффективна. Слышал, что в сборной хотят всех вакцинировать. Надеюсь, будут спрашивать мнения игроков. Если меня спросят, я откажусь. Из нас и так делают роботов, так еще и прививки. Не верю во все это.

У меня есть шанс попасть на молодежный Евро. Поставил задачу проявить себя там. В марте уже начнется групповой этап турнира.

Конкуренция в сборной очень высокая. У меня есть три стартовые игры в весенней части РПЛ, чтобы проявить себя.

Хочу, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы наконец-то закончилась пандемия», — сказал Макаров в интервью «Спорт-Экспрессу».

Макаров забил четыре гола в 18-ти матчах текущего чемпионата России.