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    Футболист «Рубина»: Откажусь от вакцинирования, из нас и так делают роботов

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    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров поделился мнением о вакцинировании от коронавирусной инфекции.

    Денис Макаров
    Денис Макаров

    «Я переболел коронавирусом и даже не почувствовал этого. Приехал из сборной и сдал положительный тест. Но болел я бессимптомно.

    В целом футболисты уже привыкли к новым реалиям. Но маски, перчатки — это бред. Это все не помогает. Если люди болеют, то будут болеть. Надеюсь, скоро все закончится.

    Вакцинирование? Не думал об этом, не изучал вопрос, насколько вакцина эффективна. Слышал, что в сборной хотят всех вакцинировать. Надеюсь, будут спрашивать мнения игроков. Если меня спросят, я откажусь. Из нас и так делают роботов, так еще и прививки. Не верю во все это.

    У меня есть шанс попасть на молодежный Евро. Поставил задачу проявить себя там. В марте уже начнется групповой этап турнира.

    Конкуренция в сборной очень высокая. У меня есть три стартовые игры в весенней части РПЛ, чтобы проявить себя.

    Хочу, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы наконец-то закончилась пандемия», — сказал Макаров в интервью «Спорт-Экспрессу».

    Макаров забил четыре гола в 18-ти матчах текущего чемпионата России.

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