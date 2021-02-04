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    Президент «Урала» не видит причин помогать «Тамбову»

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    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об инициативе, согласно которой клубы РПЛ бесплатно поделятся игроками с «Тамбовом».

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    «Не понимаю, почему другие клубы должны помогать "Тамбову". Давайте завтра еще один такой клуб появится, тоже поможем, "Анжи" в свое время деньги наперед давали, чтобы они доиграли сезон.

    Конечно, жалко "Тамбов", что оказался в такой трудной ситуации. Получается, что всем жалко, кроме губернатора. Должен быть спортивный принцип. Не дай бог, чтобы "Урал" оказался в такой ситуации, но у каждого клуба свои задачи.

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    • Это же не мы допустили "Тамбов". И в честь чего мы должны помогать? У меня у самого не очень хорошо с деньгами, но я же не прошу никого помочь, мы ищем их, стараемся», — приводит слова Иванова «Р-Спорт».

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