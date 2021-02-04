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    Худяков о Быстрове в «Тамбове»: В нашей ситуации возможно все

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на слова бывшего полузащитника сборной России Владимира Быстрова, который выразил готовность бесплатно сыграть за тамбовскую команду.

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    «Слышал о готовности Быстрова поиграть за "Тамбов" бесплатно, помочь нам. Что касается вероятности такого варианта, то, знаете, в нашей ситуации возможно все.

    А так, тут должен решать главный тренер: если он ему подходит — позовем, конечно. Но прежде всего нужно провести с ним личную беседу, узнать, сколько он не тренировался, какой образ жизни вел. Мы же в последнее время видели его только в телевизоре в качестве эксперта.

    А чтобы дать оценку, нужно переговорить. Может, он вообще ничего не делал полтора, два года. Но в целом Володя очень хороший футболист, в свое время вообще был на отличном уровне. Так что приятно, что захотел пойти навстречу», — сказал Худяков Sport24.

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