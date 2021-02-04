Худяков о Быстрове в «Тамбове»: В нашей ситуации возможно все

Спортивный директор «Тамбова»отреагировал на слова бывшего полузащитника сборной России, который выразил готовность бесплатно сыграть за тамбовскую команду.

«Слышал о готовности Быстрова поиграть за "Тамбов" бесплатно, помочь нам. Что касается вероятности такого варианта, то, знаете, в нашей ситуации возможно все.

А так, тут должен решать главный тренер: если он ему подходит — позовем, конечно. Но прежде всего нужно провести с ним личную беседу, узнать, сколько он не тренировался, какой образ жизни вел. Мы же в последнее время видели его только в телевизоре в качестве эксперта.

А чтобы дать оценку, нужно переговорить. Может, он вообще ничего не делал полтора, два года. Но в целом Володя очень хороший футболист, в свое время вообще был на отличном уровне. Так что приятно, что захотел пойти навстречу», — сказал Худяков Sport24.