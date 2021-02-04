Быстров: Могу бесплатно за «Тамбов» поиграть. Я еще не завершил карьеру

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о ситуации в «Тамбове», который может сняться с чемпионата России из-за финансовых проблем.

«Давайте так: я еще не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за "Тамбов" поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь.

В любом случае это ненормальная ситуация. Вы позвоните губернатору Тамбовской области. Ему, наверное, "Тамбов" и не нужен.

Ну давайте уберем государственные деньги из футбола. Будет три команды. Нужно сначала создать фундамент, а его нет. Можно орать: "Все говно, давайте все исправим!" А как это сделать? Никто не знает.

Чем больше команд, тем больше шансов у ребят заиграть в футбол. Если соотносить с населением России, то футболом занимается не так уж и много людей. А высокий уровень у нас — это только РПЛ. ПФЛ и ФНЛ я вообще не воспринимаю. Это уже болото. Для такой страны одна лига из 16 команд — маловато», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Тамбов» может объявить о банкротстве.