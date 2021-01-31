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    Дубль Неймара не спас «Пари Сен-Жермен» от поражения в матче с «Лорьяном»

    «Лорьян» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В рамках 22-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» на выезде проиграл «Лорьяну» — 2:3.

    Неймар
    Неймар

    На 36-й минуте Лоран Абергель вывел хозяев вперед. Гости отыгрались в концовке первого тайма благодаря Неймару, реализовавшему пенальти.

    Бразилец оформил дубль на 58-й минуте, когда вновь точно пробил с 11-метровой отметки.

    Впрочем, на 80-й минуте Йоан Висса восстановил паритет, а в компенсированное арбитром время Теремас Моффи принес «Лорьяну» победу.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лорьян — ПСЖ 3:2
    Голы: 1:0 Лоран Абергель (36'), 1:1 Неймар (пенальти) (45'), 1:2 Неймар (пенальти) (58'), 2:2 Йоан Висса (80'), 3:2 Terem Moffi (90') Лорьян: Маттьё Дрейер, Andrew Gravillon, Жульен Лапорт, Убулан Мендес (Жонатан Делаплас, 60'), Лоран Абергель, Энцо Ле Фе (Пьер-Ив Амель, 78'), Жером Эрго, Жереми Морель, Тома Монкондю (Trevoh Chalobah, 46'), Адриан Грбич (Terem Moffi, 61'), Armand Lauriente (Йоан Висса, 61') ПСЖ: Серхио Рико, Преснел Кимпембе, Тило Керер, Лейвин Курзава, Алессандро Флоренци, Килиан Мбаппе, Леандро Даниэль Паредес (Идрисса Гана Гейе, 81'), Неймар, Анхель Ди Мария (Пабло Сарабия, 81'), Перейра Данилу, Мауро Икарди Предупреждения: Перейра Данилу (2'), Энцо Ле Фе (12'), Тома Монкондю (28'), Фабьен Лемуан (71'), Леандро Даниэль Паредес (75'), Лоран Абергель (90')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» занимает второе место (45 очков), а «Лорьян» — 18-е (18 очков).

    Другие результаты:

    «Анже» — «Ним» — 3:1
    «Брест» — «Метц» — 2:4
    «Страсбур» — «Реймс» — 0:1

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