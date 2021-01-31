«Челси» — «Бернли»: счет матча 2:0, обзор голов

нанес поражениев домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:0.

«Синие» открыли счет на 40-й минуте. Каллум Хадсон-Одои сделал скрытую передачу на Сесара Аспиликуэту, который ударом в касание направил мяч в дальний верхний угол ворот.

На 84-й минуте лондонцы удвоили свое преимущество. Кристиан Пулишич с левого края исполнил подачу на ближний угол вратарской, где Маркос Алонсо принял мяч на грудь, подработал коленом, положил корпус и с лета пробил точно под перекладину.

Для Томаса Тухеля эта победа стала первой на посту главного тренера «Челси».

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Бёрнли 2:0 Голы: 1:0 Сесар Аспиликуэта (40'), 2:0 Маркос Алонсо (84') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Тимо Вернер, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт (Кай Хаверц, 80'), Каллум Хадсон-Одои (Рис Джеймс, 73'), Тэмми Абрахам (Кристиан Пулишич, 46') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Эрик Питерс, Джек Корк, Дуайт Макнил, Роберт Брэйди (Joel Mumbongo, 76'), Эшли Вествуд, Крис Вуд (Йоханн Берг Гудмундссон, 62'), Матей Выдра (Ник Поуп, 57') Предупреждение: Эшли Вествуд (60')

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает седьмое место (33 очка), а «Бернли» — 16-е (22 очка).