«Аталанта» — «Лацио»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 21-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение от римскогосо счетом 1:3.

Гости открыли счет уже на 3-й минуте. Рейна сделал длинный вынос вперёд, римляне навязали борьбу, Марушич подхватил мяч и на исполнение пробил в дальнюю девятку.

На 51-й минуте «Лацио» удвоил преимущество. Прошел длинный вынос вперёд от Рейны, Иммобиле поборолся и сделал скидку вперёд — Корреа подхватил мяч, убежал один на один, обыграл голкипера и поразил пустые ворота.

На 79-й минуте «Аталанта» отквитала один мяч. Ламмерс сделал передачу к штрафной, Мурьель красиво развернулся, выскочил один на один и пробил в штангу, а Пашалич с трёх метров добил мяч в пустые ворота.

А на 82-й минуте. Милинкович-Савич сделал роскошную передачу из глубины, Перейра влетел в штрафную и покатил мяч на Мурики, который поразил пустые ворота «Аталанты».

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отыграл 53 минуты, его заменил Пашалич.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Лацио 1:3 Голы: 0:1 Адам Марушич (3'), 0:2 Хоакин Корреа (51'), 1:2 Марио Пашалич (79'), 1:3 Ведат Мурики (82') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити, Йоаким Мехле, Ремо Фройлер (Маттиа Кальдара, 78'), Мартен де Рон, Matteo Ruggeri (Руслан Малиновский, 46'), Алексей Миранчук (Марио Пашалич, 54'), Йосип Иличич (Sam Lammers, 67'), Дуван Сапата (Луис Мурьель, 54') Лацио: Пепе Рейна, Патрисио Габбарон (Mateo Pablo Musacchio, 37'), Штефан Даниэл Раду, Франческо Ачерби, Лукас Лейва (Гонсало Эскаланте, 80'), Луис Альберто (Jean-Daniel Akpa-Akpro, 59'), Сергей Милинкович-Савич, Мануэль Лаццари, Адам Марушич, Хоакин Корреа (Андреас Перейра, 81'), Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 80') Предупреждения: Патрисио Габбарон (23'), Mateo Pablo Musacchio (57')

«Лацио» обошел клуб из Бергамо и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. «Аталанта» идет следом, имея в активе 36 очков.

Календарь и таблица Серии А

В другом матче «Дженоа» в гостях разгромил «Кротоне» благодаря голу Леннарта-Мартена Чиборра и дублю Маттиа Дестро.

Футбол. Италия. Серия А Кротоне — Дженоа 0:3 Голы: 0:1 Маттиа Дестро (24'), 0:2 Леннарт Циборра (29'), 0:3 Маттиа Дестро (50') Кротоне: Alex Cordaz, Vladimir Golemic, Лисандро Магальян (Коффи Джиджи, 69'), Лука Марроне, Ahmad Benali, Niccolo Zanellato (Эдуардо, 69'), Junior Messias, Педру Перейра (Андреа Рисполи, 46'), Аркадиуш Реца, Simy, Самуэль Ди Кармине (Emmanuel Riviere, 56') Дженоа: Маттиа Перин, Доменико Кришито, Иван Радованович, Андреа Мазиелло, Миха Зайц (Filippo Melegoni, 61'), Кевин Стротман (Валон Бехрами, 74'), Милан Бадель, Давиде Дзаппакоста (Паоло Гильоне, 71'), Леннарт Циборра, Маттиа Дестро (Горан Пандев, 71'), Эльдор Шомуродов (Marko Pjaca, 61') Предупреждения: Кевин Стротман (28'), Junior Messias (33'), Эдуардо (85'), Аркадиуш Реца (90')

«Кальяри» на последних минутах упустил победу над «Сассуоло» — 1:1.