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    Тухель: «Челси» сыграл смело и агрессивно

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) в матче 20-го тура АПЛ.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Я доволен показанной игрой, нашей самоотдачей и интенсивностью. Мы совершили 16 перехватов в последней трети поля, действовали предельно организованно и не допустили контратак соперника, который в этом компоненте очень хорош. Это очень хорошая отправная точка, от которой мы должны работать дальше.

    Мы сыграли смело и агрессивно. Вышедшие на замену игроки внесли свой вклад в развитие матча. Мы продемонстрировали великолепный настрой, и жаль, что на трибунах не было болельщиков, эмоции которых могли бы помочь нам в тех моментах, когда мы были близки к голу. Матч выдался непростым, но мы провели его с максимальной интенсивностью, поэтому я доволен работой своей команды»,- цитирует немца пресс-служба лондонского клуба.

    Напомним, что для Томаса Тухеля это первая игра на посту главного тренера «аристократов».

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