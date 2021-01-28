Тухель: «Челси» сыграл смело и агрессивно

Главный тренерпрокомментировал ничью с(0:0) в матче 20-го тура АПЛ.

«Я доволен показанной игрой, нашей самоотдачей и интенсивностью. Мы совершили 16 перехватов в последней трети поля, действовали предельно организованно и не допустили контратак соперника, который в этом компоненте очень хорош. Это очень хорошая отправная точка, от которой мы должны работать дальше.

Мы сыграли смело и агрессивно. Вышедшие на замену игроки внесли свой вклад в развитие матча. Мы продемонстрировали великолепный настрой, и жаль, что на трибунах не было болельщиков, эмоции которых могли бы помочь нам в тех моментах, когда мы были близки к голу. Матч выдался непростым, но мы провели его с максимальной интенсивностью, поэтому я доволен работой своей команды»,- цитирует немца пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что для Томаса Тухеля это первая игра на посту главного тренера «аристократов».