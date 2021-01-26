ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан ДракслерТрансферный дайджест. 19-25 января
  • 20:44
    • Гендиректор «Тамбова»: Вероятность снятия с РПЛ — 99%
  • 00:48
    • «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 23:16
    • Большунов и Вяльбе публично извинились перед финским лыжником
  • 22:49
    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» 26 января
  • 17:24
    • Кокорин прилетел во Флоренцию
    Все новости спорта

    «Атлетик» забил пять мячей «Хетафе»

    «Атлетик» — «Хетафе»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Алавес Хетафе Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 20-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао одержал крупную домашнюю победу над «Хетафе» со счетом 5:1.

    «Атлетик»
    «Атлетик»

    В составе победителей дубль оформил Рауль Гарсия. Еще по голу забили Ерай Альварес, Алехандро Беренгер, Оскар де Маркос.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Хетафе 5:1
    Голы: 0:1 Марк Кукурелья (1'), 1:1 Рауль Гарсия (12'), 2:1 Йерай Альварес (50'), 3:1 Рауль Гарсия (61'), 4:1 Алехандро Беренгер (75'), 5:1 Оскар де Маркос (82') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Йерай Альварес, Андер Капа, Микель Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 66'), Икер Муньяин (Унаи Лопес, 80'), Дани Гарсия, Оскар де Маркос, Unai Vencedor (Микель Весга, 73'), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 80'), Рауль Гарсия (Алехандро Беренгер, 73') Хетафе: Ruben Yanez, Даконам Ортега Дьене, Хавьер Этчейта, Аллан Ньом, Дамиан Суарес, Такэфуса Кубо (Mamor Niang, 69'), Карлос Аленья, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри (John Patrick, 83'), Неманья Максимович (Анхель Родригес, 57'), Хайме Мата (Франсиско Портильо, 69') Предупреждения: Неманья Максимович (8'), Унай Нуньес (9'), Рауль Гарсия (17'), Дани Гарсия (40'), Хайме Мата (49'), Хавьер Этчейта (56'), Unai Vencedor (57'), Даконам Ортега Дьене (78')

    «Атлетик» находится на 9-м месте в таблице Ла Лиги, «Хетафе» идет на 13-й строчке.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какой миланский клуб выйдет в полуфинал Кубка Италии?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Пройдет ли «Бетис» «Реал Сосьедад» в Кубке Испании?
  • «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Обыграет ли «Саутгемптон» второй раз подряд «канониров»?
  • «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 26 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры