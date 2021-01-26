«Атлетик» — «Хетафе»: счет матча 5:1, обзор голов

В составе победителей дубль оформил Рауль Гарсия. Еще по голу забили Ерай Альварес, Алехандро Беренгер, Оскар де Маркос.
Футбол. Испания. Примера
Атлетик — Хетафе 5:1
Голы: 0:1 Марк Кукурелья (1'), 1:1 Рауль Гарсия (12'), 2:1 Йерай Альварес (50'), 3:1 Рауль Гарсия (61'), 4:1 Алехандро Беренгер (75'), 5:1 Оскар де Маркос (82') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Йерай Альварес, Андер Капа, Микель Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 66'), Икер Муньяин (Унаи Лопес, 80'), Дани Гарсия, Оскар де Маркос, Unai Vencedor (Микель Весга, 73'), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 80'), Рауль Гарсия (Алехандро Беренгер, 73') Хетафе: Ruben Yanez, Даконам Ортега Дьене, Хавьер Этчейта, Аллан Ньом, Дамиан Суарес, Такэфуса Кубо (Mamor Niang, 69'), Карлос Аленья, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри (John Patrick, 83'), Неманья Максимович (Анхель Родригес, 57'), Хайме Мата (Франсиско Портильо, 69') Предупреждения: Неманья Максимович (8'), Унай Нуньес (9'), Рауль Гарсия (17'), Дани Гарсия (40'), Хайме Мата (49'), Хавьер Этчейта (56'), Unai Vencedor (57'), Даконам Ортега Дьене (78')
«Атлетик» находится на 9-м месте в таблице Ла Лиги, «Хетафе» идет на 13-й строчке.