СМИ: «Спартак» согласовал контракт с Промесом

и хавбексогласовали условиях личного контракта, утверждает Sport24.

По информации источника, соглашение будет рассчитано на 3,5 года. Нидерландец будет получать в московском клубе 2,7 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан «красно-белых» нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 24 матча за «Аякс» и забил шесть мячей.