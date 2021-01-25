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    СМИ: «Спартак» согласовал контракт с Промесом

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    «Спартак» и хавбек «Аякса» Квинси Промес согласовали условиях личного контракта, утверждает Sport24.

    Квинси Промес
    Квинси Промес

    По информации источника, соглашение будет рассчитано на 3,5 года. Нидерландец будет получать в московском клубе 2,7 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

    Напомним, Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан «красно-белых» нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.

  • Переговоры «Спартака» по Промесу приближаются к завершающей стадии
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    • В текущем сезоне 29-летний футболист провел 24 матча за «Аякс» и забил шесть мячей.

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