Евсеев: У Урунова большой потенциал. Физические данные у него такие же, как у Влашича

Бывший главный тренер «Уфы»поделился мнением о полузащитнике «Спартака»

«Не забывайте, что ему 19 лет! Не каждый человек может в таком возрасте сразу перестроиться. Еще года не прошло с тех пор, как Урунов играет в нашем чемпионате.

Ему нужно время и доверие тренера, от которого многое зависит. Но в таком клубе, как "Спартак", любому тренеру нужен результат здесь и сейчас.

У Остона большой потенциал. По физическим данным он не уступает взрослым игрокам — они у него такие же, как, допустим, у Влашича. Мышечная масса у них схожа. Скоростной дриблинг, видение поля, удар — у него все есть!

Но мы сравниваем игрока первой сборной Хорватии, выступавшего до ЦСКА в клубе АПЛ "Эвертоне", с футболистом, который пришел из чемпионата Узбекистана.

И возраст у них разный — Влашич приехал уже состоявшимся игроком, Урунов только начинает. Может быть, ему стоит уйти в аренду для постоянной игровой практики.

То, что его до перехода в "Спартак" хотел ЦСКА, знаю на сто процентов. Он даже попал в "Уфу" из-за того, что ЦСКА в январе прошлого года не смог сделать ему визу.

Еще на него однозначно претендовала Казань. Когда мы в августе играли с "Рубином", до матча меня об Урунове очень подробно спрашивал Слуцкий.

Спокойный парень, не вспыльчивый. Не показушник. Фото в инстаграме с брендовыми покупками? Было и было — какие проблемы?

Для меня важнее, что на тренировках он не боялся брать игру на себя, обыгрывать. Партнеры, конечно, злились, иной раз и грубо с ним играли.

Но он никогда не показывал ни боль, ни агрессию. Урунов умеет терпеть боль. Думаю, у него хорошее будущее», — сказал Евсеев «Спорт-Экспрессу».