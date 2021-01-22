ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринСделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
  • 17:16
    • Логинов — победитель индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце
  • 20:57
    • Правительство Японии рассматривает вариант проведения ОИ без зрителей
  • 19:33
    • Российские гандболисты обыграли Северную Македонию на ЧМ
  • 17:53
    • Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
  • 17:40
    • Полузащитник ЦСКА продолжит карьеру в Турции
    Все новости спорта

    Евсеев: У Урунова большой потенциал. Физические данные у него такие же, как у Влашича

    Футбол Спартак Уфа РПЛ Футбол России ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Остоне Урунове.

    Остон Урунов
    Остон Урунов

    «Не забывайте, что ему 19 лет! Не каждый человек может в таком возрасте сразу перестроиться. Еще года не прошло с тех пор, как Урунов играет в нашем чемпионате.

    Ему нужно время и доверие тренера, от которого многое зависит. Но в таком клубе, как "Спартак", любому тренеру нужен результат здесь и сейчас.

    У Остона большой потенциал. По физическим данным он не уступает взрослым игрокам — они у него такие же, как, допустим, у Влашича. Мышечная масса у них схожа. Скоростной дриблинг, видение поля, удар — у него все есть!

    Но мы сравниваем игрока первой сборной Хорватии, выступавшего до ЦСКА в клубе АПЛ "Эвертоне", с футболистом, который пришел из чемпионата Узбекистана.

    И возраст у них разный — Влашич приехал уже состоявшимся игроком, Урунов только начинает. Может быть, ему стоит уйти в аренду для постоянной игровой практики.

    То, что его до перехода в "Спартак" хотел ЦСКА, знаю на сто процентов. Он даже попал в "Уфу" из-за того, что ЦСКА в январе прошлого года не смог сделать ему визу.

    Еще на него однозначно претендовала Казань. Когда мы в августе играли с "Рубином", до матча меня об Урунове очень подробно спрашивал Слуцкий.

    Спокойный парень, не вспыльчивый. Не показушник. Фото в инстаграме с брендовыми покупками? Было и было — какие проблемы?

    Для меня важнее, что на тренировках он не боялся брать игру на себя, обыгрывать. Партнеры, конечно, злились, иной раз и грубо с ним играли.

    Но он никогда не показывал ни боль, ни агрессию. Урунов умеет терпеть боль. Думаю, у него хорошее будущее», — сказал Евсеев «Спорт-Экспрессу».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадуют ли две «Боруссии» результативным футболом?
  • «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • ПСЖ использует проблемы в обороне соперника
  • ПСЖ — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли «Леванте» продлить домашнюю серию побед?
  • «Леванте» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 3.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Леванте — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Беневенто — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Сток Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Жирона — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры