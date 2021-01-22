Рауль — единственный кандидат на пост главного тренера «Реала»

Бывший футболист «Реала»может сменитьна посту главного тренера команды.

По информации издания As, испанский специалист является единственным кандидатом на эту должность в случае отставки француза.

Руководство мадридцев рассматривала возможность приглашения Маурисио Почеттино или возвращения Жозе Моуринью, но аргентинец в начале 2021 года подписал контракт с «ПСЖ», а португалец успешно работает в «Тоттенхэме» и не хочет уходить.

Ранее сообщалось, что Зидан не намерен подавать в отставку, а руководство «Реала» готово дать ему время на исправление ситуации. Контракт 48-летнего тренера рассчитан до лета 2022 года.

В настоящий момент «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков.

Рауль с 2019 года работает главным тренером второй команды «Реала» «Кастильи».

В качестве футболиста он выступал за мадридцев с 1994 по 2010 год, шесть раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов.