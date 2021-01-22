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    Рауль — единственный кандидат на пост главного тренера «Реала»

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    Бывший футболист «Реала» Рауль может сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера команды.

    Рауль

    По информации издания As, испанский специалист является единственным кандидатом на эту должность в случае отставки француза.

    Руководство мадридцев рассматривала возможность приглашения Маурисио Почеттино или возвращения Жозе Моуринью, но аргентинец в начале 2021 года подписал контракт с «ПСЖ», а португалец успешно работает в «Тоттенхэме» и не хочет уходить.

    Ранее сообщалось, что Зидан не намерен подавать в отставку, а руководство «Реала» готово дать ему время на исправление ситуации. Контракт 48-летнего тренера рассчитан до лета 2022 года.

    В настоящий момент «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков.

    Рауль с 2019 года работает главным тренером второй команды «Реала» «Кастильи».

    В качестве футболиста он выступал за мадридцев с 1994 по 2010 год, шесть раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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