Спортивный директор «Тамбова» рассказал о растущем долге клуба

Спортивный директор «Тамбова»рассказал о ситуации с долгами в клубе.

Напомним, сотрудники «Тамбова» не получают зарплату на протяжении нескольких месяцев. Из-за этого матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5) бойкотировали несколько футболистов команды.

«Не так давно долги клуба составляли 140 миллионов рублей. Месяц прибавился, миллионов 160-170 набежало.

Верный и единственный ответ: в этом сезоне нам не перечислили ни копейки. На предыдущий сезон-2019/20 было выделено 588 миллионов рублей. Планировалось, что по май.

Из-за пандемии прибавилось полтора месяца, закончились деньги к июлю. С тех пор ничто не поступало. У нас есть документы, подтверждающие это.

Председатель областного комитета физической культуры и спорта Михаил Белоусов пытался сказать, что мы проели деньги, предназначенные на более поздний период. Ложь.

Сумма, которую я назвал, выделялась четко на предыдущий сезон, и мы за нее полностью отчитались. Затем было гарантийное письмо, благодаря которому "Тамбов" заявился для участия в текущем сезоне.

Но деньгами те гарантии по сей день не обеспечены», — приводит слова Худякова «Матч ТВ».

В середине декабря в отношении клуба было возбуждено административное дело за долги по зарплатам. Несколько дней спустя Худяков сообщил, что футболисты и тренеры получат деньги в январе–феврале 2021 года.

На настоящий момент «Тамбов» находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков. 0