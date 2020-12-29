Чемпионат Англии могут приостановить из-за COVID-19

Клубы Английской Премьер-лиги обсуждали возможность остановки сезона на две недели в январе, чтобы предотвратить распространение случаев коронавируса, сообщает Daily Mail

Отмечается, что руководство премьер-лиги провело неофициальные переговоры о временном перерыве в следующем месяце, чтобы защитить игроков, сотрудников и оставшуюся часть футбольного календаря.

По информации издания, счуществуют опасения по поводу отмены матчей третьего раунда Кубка Англии, поскольку несколько клубов уже перенесли матчи на этой неделе из-за заражений COVID-19 в командах.

Напомним, что во вторник, 29 декабря, АПЛ подтвердила 18 положительных тестов на коронавирус — самый высокий показатель сезона.

Кроме этого были отменены девять матчей первой и второй лиги, а также матч Чемпионшипа «Миллуолл» — «Уотфорд».

В понедельник 28 декабря, был перенесен матч «Манчестер Сити» — «Эвертон» из-за многочисленных случаев заражения в составе «горожан», включая Габриэла Жесуса и Кайла Уокера.

Во вторник «Шеффилд Юнайтед» подтвердил, что несколько сотрудников команды получили положительный результат теста на вирус и были помещены на карантин.

Проведение матча АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» 30 декабря вызывает сомнения после нескольких положительных случаев в составе «дачников».

Все 64 клуба, принимающие участие в третьем раунде Кубка Англии, должны будут пройти тесты перед матчами, при этом Футбольная ассоциация оплатит анализы для команд, не входящих в Премьер-лигу.

Добавим, что Великобритания объявила, что во вторник было выявлено еще 53 135 случаев заболевания Covid-19, погибло 414 человек. 0