«Спартак» — лучший среди российских клубов в истории Лиги чемпионов

В рейтинге учитывалась вся история турнира — с 1955 по 2020 год. За победу начислялось 2 балла, за ничью — 1.
Самое высокое место в рейтинге среди российских клубов занял «Спартак» — 34-е. «Красно-белые» принимали участие в турнире 20 раз, провели 122 матча, из которых в 40 победили, в 51 игре проиграли и 31 раз сыграли вничью.
Рейтинг клубов в КЕЧ/ЛЧ
1. «Реал» (Испания) — 607 очков
2. «Бавария» (Германия) — 495 очков
3. «Барселона» (Испания) — 459 очков
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 380 очков
5. «Ювентус» (Италия) — 361 очко
6. «Милан» (Италия) — 314 очков
7. «Ливерпуль» (Англия) — 298 очков
8. «Бенфика» (Португалия) — 287 очков
9. «Порту» (Португалия) — 286 очков
10. «Аякс» (Голландия) — 271 очко
11. «Динамо» Киев (Украина) — 255 очков...
34. «Спартак» (Россия) — 111 очков
45. ЦСКА (Россия) — 92 очка
58. «Зенит» (Россия) — 71 очко
91. «Локомотив» (Россия) — 39 очков
166. «Рубин» (Россия) — 15 очков
218. «Ростов» (Россия) — 10 очков
223. «Краснодар» (Россия) — 10 очков
342. «Торпедо» (Россия) — 3 очка
374. «Динамо» (Россия) — 2 очка
501. «Алания» (Россия) — 0 очков 0