«Спартак» — лучший среди российских клубов в истории Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал рейтинг клубов по их выступлению в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов.

В рейтинге учитывалась вся история турнира — с 1955 по 2020 год. За победу начислялось 2 балла, за ничью — 1.

Самое высокое место в рейтинге среди российских клубов занял «Спартак» — 34-е. «Красно-белые» принимали участие в турнире 20 раз, провели 122 матча, из которых в 40 победили, в 51 игре проиграли и 31 раз сыграли вничью.

Рейтинг клубов в КЕЧ/ЛЧ

1. «Реал» (Испания) — 607 очков

2. «Бавария» (Германия) — 495 очков

3. «Барселона» (Испания) — 459 очков

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 380 очков

5. «Ювентус» (Италия) — 361 очко

6. «Милан» (Италия) — 314 очков

7. «Ливерпуль» (Англия) — 298 очков

8. «Бенфика» (Португалия) — 287 очков

9. «Порту» (Португалия) — 286 очков

10. «Аякс» (Голландия) — 271 очко

11. «Динамо» Киев (Украина) — 255 очков...

34. «Спартак» (Россия) — 111 очков

45. ЦСКА (Россия) — 92 очка

58. «Зенит» (Россия) — 71 очко

91. «Локомотив» (Россия) — 39 очков

166. «Рубин» (Россия) — 15 очков

218. «Ростов» (Россия) — 10 очков

223. «Краснодар» (Россия) — 10 очков

342. «Торпедо» (Россия) — 3 очка

374. «Динамо» (Россия) — 2 очка

501. «Алания» (Россия) — 0 очков 0