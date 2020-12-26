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    «Спартак» — лучший среди российских клубов в истории Лиги чемпионов

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    УЕФА опубликовал рейтинг клубов по их выступлению в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов.

    «Спартак» в сезоне 2006-2007
    «Спартак» в сезоне 2006-2007

    В рейтинге учитывалась вся история турнира — с 1955 по 2020 год. За победу начислялось 2 балла, за ничью — 1.

    Самое высокое место в рейтинге среди российских клубов занял «Спартак» — 34-е. «Красно-белые» принимали участие в турнире 20 раз, провели 122 матча, из которых в 40 победили, в 51 игре проиграли и 31 раз сыграли вничью.

    Рейтинг клубов в КЕЧ/ЛЧ

    1. «Реал» (Испания) — 607 очков

    2. «Бавария» (Германия) — 495 очков

    3. «Барселона» (Испания) — 459 очков

    4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 380 очков

    5. «Ювентус» (Италия) — 361 очко

    6. «Милан» (Италия) — 314 очков

    7. «Ливерпуль» (Англия) — 298 очков

    8. «Бенфика» (Португалия) — 287 очков

    9. «Порту» (Португалия) — 286 очков

    10. «Аякс» (Голландия) — 271 очко

    11. «Динамо» Киев (Украина) — 255 очков...

    34. «Спартак» (Россия) — 111 очков

    45. ЦСКА (Россия) — 92 очка

    58. «Зенит» (Россия) — 71 очко

    91. «Локомотив» (Россия) — 39 очков

    166. «Рубин» (Россия) — 15 очков

    218. «Ростов» (Россия) — 10 очков

    223. «Краснодар» (Россия) — 10 очков

    342. «Торпедо» (Россия) — 3 очка

    374. «Динамо» (Россия) — 2 очка

    501. «Алания» (Россия) — 0 очков 0

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