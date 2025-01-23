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    Оформит ли «Стяуа» досрочный выход в плей-офф?

    «Карабах» — «Стяуа». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига Европы, 23 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Стяуа»
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    «Стяуа»
    В Баку на стадионе им. Тофика Бахрамова состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги Европы, в котором «Карабах» сыграет против бухарестской «Стяуа». Поединок пройдет 23 января и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Стяуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Января 2025 года

    Карабах

  • Агдам
    •  Карабах 20:45 Стяуа

    Стяуа

  • Бухарест
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    «Карабах»

    Турнирное положение: Азербайджанский коллектив с тремя набранными пунктами находится на 33 месте в общей таблице и на четыре очка отстает от зоны плей-офф.

    «Карабах» в основной сетке турнира отпраздновал одну викторию и шесть встреч проиграл, забил четыре гола при 14 пропущенных.

    Карабах — Стяуа: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Накануне данной игры «скакуны» одолели «Шамахы» со счетом 3:2 в рамках чемпионата страны. До этого же они отпраздновали три сухие виктории, но все в рамках первенства Азербайджана.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Карабах» вышел победителем из своих последних четырех проведенных поединков, но все эти игры пришлись на внутреннее первенство. А вот в еврокубках дела у команды обстоят не лучшим образом и в основной сетке ЛЕ азербайджанцы проиграли пять встреч из шести проведенных при одной победе. В минувшем туре данного евротурнира они потерпели гостевое фиаско от шведского «Эльфсборга» со счетом 0:1.

    «Стяуа»

    Турнирное положение: Румынская команда с 11 пунктами идет десятой в таблице. От восьмой строки она отстает лишь по дополнительным показателям, а 25 строку, которая не дает право на плей-офф, обходит на четыре балла.

    «Стяуа» выиграла три игры из шести проведенных, два раза сыграла вничью и потерпела одно фиаско, разница мячей составляет 7:5.

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  • 18/01/2025

    • Последние матчи: В преддверии этого поединка бухарестский клуб расписал мировую с «Херманнштадт» со счетом 1:1 в рамках чемпионата Румынии, где он борется за золотые медали. И данная игра стала для команды первой официальной в 2025 году. До этого они провели два товарняка, в которых обыграли немецкий «Гамбург» 2:1 и уступили киевскому «Динамо» 1:2.

    Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

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    Состояние команды: В текущей еврокубковой компании «Стяуа» смотрится весьма неплохо и наверняка сможет выйти в плей-офф. В основной сетке Лиги Европы румыны провалились только в одном поединке, крупно уступив в гостях шотландскому «Рейнджерс» 0:4. В остальных же пяти поединках они дважды сыграли вничью и добыли три виктории, пропустив в этих поединках всего лишь один гол при семи забитых.

    Статистика для ставок

    • «Карабах» проиграл восемь из 12 игр в текущем евросезоне

    • «Стяуа» в 14 играх текущей еврокомпании дважды уступала, пять встреч свела вничью и семь матчей выиграла

    • В 2015 году эти клубы провели между собой товарняк, который выиграли румыны со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Карабаха» — 2.36, победа «Стяуа» — 3.20, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: Румынская команда отличается надежностью в обороне и наверняка в Баку не даст хозяевам проявить себя в атаке, которые к тому же имеют значительные трудности в завершающей стадии.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.92.

    Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь с 0 форой на «Стяуа», которая в текущей еврокомпании выступает значительно лучше, чем азербайджанцы.

    Ставка: победа «Стяуа» с форой 0 за 2.30.

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    «Карабах» — «Стяуа»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.01.2025. Прогнозы на футбол. Оформит ли «Стяуа» досрочный выход в плей-офф?
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