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    Команды порадуют забитыми мячами

    «Лацио» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 1.98) и прогноз на Лигу Европы 23 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Реал Сосьедад»
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    Матео Гендузи
    23 января на общем этапе Лиги Европы по футболу сыграют «Лацио» — «Реал Сосьедад». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Января 2025 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 23:00 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: после 6 туров «Лацио» лидирует в таблице общего этапа Лиги Европы с 16 очками.

    Последние матчи: в 21-м туре итальянской Серии А команда Марко Барони на выезде разгромила «Верону» со счетом 3:0. С первых минут преимущество «Лацио» было подавляющим, уже к 21-м минуте счет был 2:0.

    Лацио — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Сначала отличился Жиго, затем преимущество удвоил Диа, а точку в матче в начале второго тайма поставил капитан Дзакканьи.

    Ранее была ничья с «Комо» (1:1) и поражение от «Ромы» (0:2) в гостях.

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    • Не сыграют: травмирован — Весино (п), под вопросом участие Катальди (п), Патрика (з), Ладзари (з).

    Состояние команды: в этом сезоне «Лацио» выглядит очень солидно во всех турнирах, в которых принимает участие. Команда безболезненно пережила уход в летнее межсезонье прежних лидеров и назначение нового главного тренера.

    Марко Барони с ходу нашел контакт с коллективом, легко вписал новичков в командную игру и сейчас «Лацио» представляет собой крепкий орешек с четко поставленной игрой.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: сейчас «Реал Сосьедад» идет на 12-й строчке в таблице общего этапа Лиги Европы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Последние матчи: в 20-м туре испанской Ла Лиги команда уступила в гостях «Валенсии» со счетом 0:1, практически ничего не показав в атаке.

    Первый тайм протекал более активно, но как только соперник забил мяч на 26-й минуте, он окончательно закрылся, и не дал ничего сделать у своих ворот. Во втором тайме «Реал Сосьедад» владел инициативой на поле, но создать даже одного опасного момента так и не смог.

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    До этого была победа в Кубке Испании над «Райо Вальекано» (3:1) и в чемпионате над «Райо Вальекано» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Траоре (з), Садик (н).

    Состояние команды: сейчас «Реал Сосьедад» продолжает играть очень нестабильно во всех турнирах, после ухода многих прежних лидеров летом, команда никак не может обрести себя и вернуться в лидирующую группу.

    Хоть в последнее время подопечные Иманоля Альгуасиля заметно прибавили, но до уровня игры образца последнего сезона пока очень далеко. Фактически его держит лишь капитан Микель Оярсабаль.

    Статистика для ставок

    • Единственный раз соперники встречались в 2011 году в товарищеской встрече, и тогда сильнее был «Лацио»

    • В 2025 году «Лацио» провел три матча и набрал 4 очка при разнице 4-3

    • «Реал Сосьедад» в этом году сыграл 4 матча, выиграл три игры и в одной уступил

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 2,38, а на «Реал Сосьедад» — 3,40, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,28.

    Прогноз: «Лацио» играет сам и позволяет это делать сопернику. «Реал Сосьедад» также проповедует атакующий футбол и довольно много забивает. Обе команды не имеют особых потерь в своем составе, поэтому игра должна получится яркой и результативной.

    Основная ставка: обе забьют за 1,98.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,65.

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    «Лацио» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 23.01.2025. Прогнозы на футбол. Команды порадуют забитыми мячами
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