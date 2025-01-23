Лацио
Реал Сосьедад
«Лацио»
Турнирное положение: после 6 туров «Лацио» лидирует в таблице общего этапа Лиги Европы с 16 очками.
Последние матчи: в 21-м туре итальянской Серии А команда Марко Барони на выезде разгромила «Верону» со счетом 3:0. С первых минут преимущество «Лацио» было подавляющим, уже к 21-м минуте счет был 2:0.
Лацио — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
Сначала отличился Жиго, затем преимущество удвоил Диа, а точку в матче в начале второго тайма поставил капитан Дзакканьи.
Ранее была ничья с «Комо» (1:1) и поражение от «Ромы» (0:2) в гостях.
Не сыграют: травмирован — Весино (п), под вопросом участие Катальди (п), Патрика (з), Ладзари (з).
Состояние команды: в этом сезоне «Лацио» выглядит очень солидно во всех турнирах, в которых принимает участие. Команда безболезненно пережила уход в летнее межсезонье прежних лидеров и назначение нового главного тренера.
Марко Барони с ходу нашел контакт с коллективом, легко вписал новичков в командную игру и сейчас «Лацио» представляет собой крепкий орешек с четко поставленной игрой.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: сейчас «Реал Сосьедад» идет на 12-й строчке в таблице общего этапа Лиги Европы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Последние матчи: в 20-м туре испанской Ла Лиги команда уступила в гостях «Валенсии» со счетом 0:1, практически ничего не показав в атаке.
Первый тайм протекал более активно, но как только соперник забил мяч на 26-й минуте, он окончательно закрылся, и не дал ничего сделать у своих ворот. Во втором тайме «Реал Сосьедад» владел инициативой на поле, но создать даже одного опасного момента так и не смог.
До этого была победа в Кубке Испании над «Райо Вальекано» (3:1) и в чемпионате над «Райо Вальекано» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Траоре (з), Садик (н).
Состояние команды: сейчас «Реал Сосьедад» продолжает играть очень нестабильно во всех турнирах, после ухода многих прежних лидеров летом, команда никак не может обрести себя и вернуться в лидирующую группу.
Хоть в последнее время подопечные Иманоля Альгуасиля заметно прибавили, но до уровня игры образца последнего сезона пока очень далеко. Фактически его держит лишь капитан Микель Оярсабаль.
Статистика для ставок
- Единственный раз соперники встречались в 2011 году в товарищеской встрече, и тогда сильнее был «Лацио»
- В 2025 году «Лацио» провел три матча и набрал 4 очка при разнице 4-3
- «Реал Сосьедад» в этом году сыграл 4 матча, выиграл три игры и в одной уступил
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 2,38, а на «Реал Сосьедад» — 3,40, ничью букмекеры оценивают в 3,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,28.
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Прогноз: «Лацио» играет сам и позволяет это делать сопернику. «Реал Сосьедад» также проповедует атакующий футбол и довольно много забивает. Обе команды не имеют особых потерь в своем составе, поэтому игра должна получится яркой и результативной.
Основная ставка: обе забьют за 1,98.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,65.