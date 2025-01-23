23 января на общем этапе Лиги Европы по футболу сыграют «Лацио» — «Реал Сосьедад». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: после 6 туров «Лацио» лидирует в таблице общего этапа Лиги Европы с 16 очками.

Последние матчи: в 21-м туре итальянской Серии А команда Марко Барони на выезде разгромила «Верону» со счетом 3:0. С первых минут преимущество «Лацио» было подавляющим, уже к 21-м минуте счет был 2:0.

Сначала отличился Жиго, затем преимущество удвоил Диа, а точку в матче в начале второго тайма поставил капитан Дзакканьи.

Ранее была ничья с «Комо» (1:1) и поражение от «Ромы» (0:2) в гостях.

Не сыграют: травмирован — Весино (п), под вопросом участие Катальди (п), Патрика (з), Ладзари (з).

Состояние команды: в этом сезоне «Лацио» выглядит очень солидно во всех турнирах, в которых принимает участие. Команда безболезненно пережила уход в летнее межсезонье прежних лидеров и назначение нового главного тренера.

Марко Барони с ходу нашел контакт с коллективом, легко вписал новичков в командную игру и сейчас «Лацио» представляет собой крепкий орешек с четко поставленной игрой.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: сейчас «Реал Сосьедад» идет на 12-й строчке в таблице общего этапа Лиги Европы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Последние матчи: в 20-м туре испанской Ла Лиги команда уступила в гостях «Валенсии» со счетом 0:1, практически ничего не показав в атаке.

Первый тайм протекал более активно, но как только соперник забил мяч на 26-й минуте, он окончательно закрылся, и не дал ничего сделать у своих ворот. Во втором тайме «Реал Сосьедад» владел инициативой на поле, но создать даже одного опасного момента так и не смог.

До этого была победа в Кубке Испании над «Райо Вальекано» (3:1) и в чемпионате над «Райо Вальекано» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Траоре (з), Садик (н).

Состояние команды: сейчас «Реал Сосьедад» продолжает играть очень нестабильно во всех турнирах, после ухода многих прежних лидеров летом, команда никак не может обрести себя и вернуться в лидирующую группу.

Хоть в последнее время подопечные Иманоля Альгуасиля заметно прибавили, но до уровня игры образца последнего сезона пока очень далеко. Фактически его держит лишь капитан Микель Оярсабаль.

Статистика для ставок

Единственный раз соперники встречались в 2011 году в товарищеской встрече, и тогда сильнее был «Лацио»

В 2025 году «Лацио» провел три матча и набрал 4 очка при разнице 4-3

«Реал Сосьедад» в этом году сыграл 4 матча, выиграл три игры и в одной уступил

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 2,38, а на «Реал Сосьедад» — 3,40, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,28.

Прогноз: «Лацио» играет сам и позволяет это делать сопернику. «Реал Сосьедад» также проповедует атакующий футбол и довольно много забивает. Обе команды не имеют особых потерь в своем составе, поэтому игра должна получится яркой и результативной.

Основная ставка: обе забьют за 1,98.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,65.