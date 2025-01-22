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    «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 7-го тура Лиги Чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

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    «ПСЖ» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги Чемпионов и пока находится за пределами зоны стыковых матчей. В 6-ти турах французский клуб заработал 7 очков при двух победах, ничьей и трех поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 6:6. В оставшихся матчах команда Луиса Энрике сыграет с «Манчестер Сити» и «Штутгартом».

    В крайнем туре парижане победили впервые за пять последних матчей, разгромив в гостях «Зальцбург» со счетом 3:0. До этого «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1), «Атлетико» (1:2), «Арсеналу» (0:2) и поделил очки с ПСВ — 1:1.

    В чемпионате Франции дела у парижан обстоят куда лучше. «ПСЖ» лидирует с отрывом в 9 очков от второго места, не проиграв ни разу в 18-ти матчах. В крайнем туре подопечные Энрике в волевом стиле обыграли в гостях «Ланс» (2:1).

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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» на данный момент занимает пограничную 24-ю строчку в общей таблице Лиги Чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы по два раза победила, сыграла вничью и уступила, забив 13 голов и пропустив 9 мячей в свои ворота. В оставшихся матчах английская команда сыграет с «ПСЖ» и «Брюгге».

    «Горожане» не смогли выиграть в трех последних матчах Лиги Чемпионов. После разгрома от «Спортинга» (1:4) «Манчестер Сити» упустил преимущество в три мяча во встрече с «Фейеноордом» (3:3), сыграв в итоге вничью — 3:3. В крайнем туре «горожане» не смогли набрать очков на выезде против «Ювентуса» — поражение 1:2.

    В чемпионате Англии «Манчестер Сити» идет на пятом месте. На прошлых выходных подопечные Гвардиолы одержали крупнейшую победу в сезоне, разгромив в гостях «Ипсвич» со счетом 6:0.

    Личные встречи

    Последний раз команды обменялись домашними победами в рамках группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022 — 2:0 в Париже и 2:1 в Манчестере.

    Всего в 7-ми очных матчах «горожане» одержали 4 победы, «ПСЖ» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 3.80.

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