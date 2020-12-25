Аршавин рассказал, почему Газизова никогда не позовут в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита»сообщил, что спортивный директор питерского клубав конце сезона, скорее всего, покинет должность.

По словам Аршавина, Рибальта не планирует продлевать контракт с «Зенитом».

«Скорее нет, чем да. Он говорит, что редко видится с семьей, а ей здесь не очень нравится, когда она сюда приезжает.

Мне кажется, я не готов следующим летом вступить на эту должность. У меня не хватит ни опыта, ни знаний. И я не только тебе это говорю. Рибальте в том числе.

Снова иностранец? Это вопрос. Хорошо, что это не моя головная боль. Газизова брать, что ли? (смеется). Но нельзя, потому что он работал в "Спартаке".

Вот если бы он из "Уфы" был, это одно. Он уже работал в "Спартаке" и сказал, что бросит перчатку, значит, уже закрыл дверь.

Вот я Рибальте сказал: "Как я буду покупать игроков из-за границы?". Понятно, я позвоню тебе, ты мне сразу раскроешь какое-то количество агентов (смеется). Это значит, что должен им довериться. А мне нужно самому игрока посмотреть, желательно вживую.

Переговоры — не моя сильная сторона. Моя сильная сторона — увидеть игрока и понять его качества. Даже не в игре, а на тренировках. А еще лучше поиграть с ним», — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну.