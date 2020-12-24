Аршавин: УЕФА не хочет видеть «Зенит» в еврокубках

Бывший футболист сборной России и «Зенита»считает, что УЕФА настроена против участия петербургского клуба в еврокубках.

«Мне кажется, для УЕФА, вообще для европейских команд неинтересно видеть "Зенит" в евротурнирах. Даже в группе.

Они бы лучше играли между собой, потому что у "Зенита" нет рынка для других команд. Как участник соревнований "Зенит" не интересен. Наше участие не приносит денег в казну, они прекрасно обойдутся и без нас», — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале.

Напомним, в текущем сезоне «Зенит» не вышел из группы в Лиге чемпионов, во второй раз подряд заняв последнее место. 0