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    Аршавин: УЕФА не хочет видеть «Зенит» в еврокубках

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    Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин считает, что УЕФА настроена против участия петербургского клуба в еврокубках.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «Мне кажется, для УЕФА, вообще для европейских команд неинтересно видеть "Зенит" в евротурнирах. Даже в группе.

    Они бы лучше играли между собой, потому что у "Зенита" нет рынка для других команд. Как участник соревнований "Зенит" не интересен. Наше участие не приносит денег в казну, они прекрасно обойдутся и без нас», — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале.

    Напомним, в текущем сезоне «Зенит» не вышел из группы в Лиге чемпионов, во второй раз подряд заняв последнее место. 0

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