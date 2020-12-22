Селюк: Видимо, Федун встретил Жардима в Монако и решил его пригласить

Известный агентпрокомментировал информацию о том, что новым главным тренером «Спартака» может стать португалец

«Жардим бродил по Монако. Видимо, Федун его там встретил и решил пригласить.

Я сам живу в Монако. Знаете, какое здесь главное развлечение? Сходить на футбол. Больше делать нечего. Жардим постоянно бывает на стадионе, Дмитрий Рыболовлев там сидит, всякие агенты. Все общаются, выпивают. Федун тоже часто приезжает.

У Жардима было два прихода в "Монако": первый — очень удачный, второй — неудачный. Многие тренеры и руководители стараются приписывать себе все заслуги. Так было и с Жардимом в первый его приход. Но тогда в "Монако" играл Килиан Мбаппе, Радамель Фалькао находился, возможно, на пике карьеры. Была еще группа хороших футболистов.

Второй приход: "Монако" катился вниз, и опять позвали Жардима. Думали, это такой волшебник, вернется и исправит ситуацию. Но после большой распродажи игроков, это была уже совсем другая команда. И получилось как у раненого лося на водопое: он пьет, а ему все хуже. И у меня возникает вопрос: если португалец такой классный специалист, почему он столько времени без работы?», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом. 0