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    Хэт-трик Штиндля спас менхенгладбахскую «Боруссию» от поражения

    «Айнтрахт» — «Боруссия» М: счет 3:3, обзор голов

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    В матче 12 тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» и «Боруссия» Менхенгладбах сыграли вничью 3:3.

    Ларс Штиндль
    Ларс Штиндль

    Ларс Штиндль на 14 минуте вывел гостей вперед, но после этого дублем отметился Андре Силва. Под конец тайма Аймен Баркок увеличил отрыв от соперника. Ассистировал ему Силва.

    Ларс Штиндль спас «Боруссию» от поражения. Футболист забил на 90-й и 95 минутах поединка.

    «Орлы» доигрывали в меньшинстве. Еще при счете 3:1 был удален Давид Абрахам.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Боруссия М 3:2
    Голы: 0:1 Ларс Штиндль (14'), 1:1 Андре Силва (пенальти) (22'), 2:1 Андре Силва (24'), 3:1 Аймен Баркок (32'), 3:2 Ларс Штиндль (пенальти) (90') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Мартин Хинтереггер, Давид Абрахам, Макото Хасебе, Джибриль Соу, Филип Костич, Себастьян Роде (Даити Камада, 90'), Эрик Дурм, Аймен Баркок (Данни да Коста, 90'), Амин Юнес (Доминик Кор, 71'), Андре Силва (Штефан Ильзанкер, 83') Боруссия М: Ян Зоммер, Оскар Вендт (Ибраима Траоре, 83'), Штефан Ляйнер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Марку Тюрам, Ханнес Вольф (Валентин Лацаро, 46'), Ларс Штиндль, Ласло Бенеш (Денис Закария, 46'), Алассан Плеа (Брил Эмболо, 63') Предупреждения: Макото Хасебе (13'), Штефан Ляйнер (21'), Давид Абрахам (30'), Доминик Кор (74'), Денис Закария (78'), Давид Абрахам (81'), Брил Эмболо (81'), Себастьян Роде (81'), Аймен Баркок (90')

    «Айнтрахт» имеет 14 очков и занимает 9 место. «Боруссия» 6-я и имеет на 4 пункта больше. 0

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