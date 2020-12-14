«Арсенал» -« Бернли»: счет матча 0:1, обзор гола

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

На 58-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Гранит Джака в центре поля сфолил на Макниле, после чего завязалась небольшая потасовка, по итогам которой швейцарец получил прямую красную карточку.

А на 73-й минуте Вествуд от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Пьер-Эмерик Обамеянг срезал мяч в собственные ворота.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Бёрнли 0:1 Гол: 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (автогол) (73') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 74'), Киран Тирни, Габриэл, Rob Holding, Букайо Сака, Александр Ляказетт (Даниель Себальос, 60'), Виллиан (Эдвард Нкетиа, 83'), Мохамед Эль-Ненни, Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг Бёрнли: Ник Поуп (Эшли Барнс, 59'), Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Роберт Брэйди, Эшли Вествуд, Крис Вуд (Матей Выдра, 70'), Ник Поуп (Эшли Барнс, 59') Предупреждения: Роберт Брэйди (33'), Эктор Бельерин (71'), Мохамед Эль-Ненни (73') Удаление: Гранит Джака (58')

«Бернли», одержавший вторую победу в сезоне, набрал девять очков в 11 матчах и поднялся на 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Арсенал», потерпевший третье поражение кряду, с 13 очками после 12 туров занимает 15-ю строчку. 0