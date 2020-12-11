Боатенг: Было бы идеально, если бы Месси перешел в «Наполи»

Полузащитниквыразил мнение, чтоследовало бы продолжить карьеру в

По его мнению, таким образом Месси мог бы отдать дань уважения Диего Марадоне, который скончался 25 ноября.

«Контракт Месси с "Барселоной" скоро истечет. Было бы идеально, если бы он позвонил "Наполи" со словами: "Я приду". Переход Месси в "Наполи" был бы похож на кино. Ему приходилось бы летать на тренировки на вертолете, иначе его съели бы заживо от счастья. Я бы хотел быть на месте Месси. Я бы хотел быть Месси. На его месте я бы позвонил президенту неаполитанцев», — цитирует ESPN Боатенга.

Напомним, Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1992 годы. 0