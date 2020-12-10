Минфин США ввел санкции против «Ахмата»
globallookpress.com
Об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами Минфина США.
Согласно источнику, Вашингтон вводит ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с Рамзаном Кадыровым.
В санкционный список также попали компании «Мега Строй Инвест Лимитед», «Чеченские минеральные воды Лимитед», бойцовский клуб ММА «Ахмат» и промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat. 0