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    Минфин США ввел санкции против «Ахмата»

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    Министерство финансов США расширило санкционный лист против России, добавив в него футбольный клуб «Ахмат».

    Минфин США ввел санкции против «Ахмата»
    Минфин США ввел санкции против «Ахмата»

    Об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами Минфина США.

    Согласно источнику, Вашингтон вводит ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с Рамзаном Кадыровым.

    В санкционный список также попали компании «Мега Строй Инвест Лимитед», «Чеченские минеральные воды Лимитед», бойцовский клуб ММА «Ахмат» и промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat. 0

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