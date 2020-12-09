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    Кайо заявил о больших целях «Краснодара» в РПЛ и Лиге Европы

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    Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао после ничьей с «Челси» (1:1) в Лиге чемпионов высказался о целях команды.

    Кайо Панталеао
    Кайо Панталеао

    «Это была важная игра. Мы получили отличный результат, играя в гостях против одного из ведущих клубов Европы. "Челси" побеждал в Лиге чемпионов, он всегда силен на "Стэмфорд Бридж".

    Мы были очень конкурентоспособны, играли уверенно и провели отличный матч. Открыли счет и боролись на равных.

    Сейчас мы переживаем лучшие моменты сезона: победили "Ренн" в Лиге чемпионов и разгромили "Ротор" в РПЛ. Постараемся продолжить играть с такой же концентрацией и решимостью, чтобы сохранить этот ход до конца сезона.

  • «Краснодар» сыграл вничью с «Челси»
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    • У нас большие цели и в Премьер-лиге, и в Лиге Европы», — приводит слова Кайо «Спорт-Экспресс». 0

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