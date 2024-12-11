11 декабря в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов «Атлетико» на своем поле сыграет против «Слована» Братислава. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Слован», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 15-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала девять баллов и лишь на один пункт отстает от зоны прямого выхода в 1/8 финала турнира, которая ограничивается первыми восьми позициями.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках испанского первенства «Атлетико» на своем поле в драматичной игре одолел «Севилью» (4:3).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 16-ти поединков находится на третьей позиции, которая по итогам сезона выводит в Лигу чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмирован — Лемар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на испанские турниры и Лигу чемпионов, «Атлетико» выиграл.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учитывать явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Хулиан Альварес и Анхель Корреа — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

«Слован» Братислава

Турнирное положение: «Слован» Братислава после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 35-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда все еще не набрала ни одного балла и отстает на шесть очков от зоны плей-офф в попадание в 1/8 финала турнира, которая ограничивается девятой и 24-й позициями.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках словацкого первенства «Слован» Братислава на чужом поле проиграл «Жилине» (1:2).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 17-ти поединков находится на первой позиции, только на один балл опережая своего ближайшего преследователя в лице все той же «Жилины».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Слован» Братислава проиграла лишь дважды при трех победах и одной ничьей.

Такая форма вроде как обещает гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, достичь этого будет крайне сложно, если учесть перевес соперника в классе и преимущество его поля.

Четыре гола команды в Лиге чемпионов забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Атлетико» забивали больше 3,5 голов

в четырех последних матчах «Атлетико» выиграл при тотал больше 3,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Слована» забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.07. Ничья — в 13.00, победа «Слована» — в 14.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.25.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 3,5 голов. Кроме того, в данных поединках они выиграли.

Вместе с тем, гости явно уступают сопернику в классе, и при этом в их двух из трех последних поединков забивали больше 3,5 голов.

Ставка: «Атлетико» победит и тотал больше 3,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Слована».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.85