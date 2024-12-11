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    Окажется ли «Атлетико» в топ-8 Лиги чемпионов?

    «Атлетико» — «Слован». Прогноз и ставка (к. 1.87) на футбол, Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Слован»
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    Хулиан Альварес
    11 декабря в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов «Атлетико» на своем поле сыграет против «Слована» Братислава. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Слован», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 11 Декабря 2024 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 20:45 Слован

    Слован

  • Либерец
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    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Атлетико» после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 15-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала девять баллов и лишь на один пункт отстает от зоны прямого выхода в 1/8 финала турнира, которая ограничивается первыми восьми позициями.

    Атлетико — Слован: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках испанского первенства «Атлетико» на своем поле в драматичной игре одолел «Севилью» (4:3).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 16-ти поединков находится на третьей позиции, которая по итогам сезона выводит в Лигу чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмирован — Лемар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на испанские турниры и Лигу чемпионов, «Атлетико» выиграл.

    Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учитывать явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Хулиан Альварес и Анхель Корреа — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

    «Слован» Братислава

    Турнирное положение: «Слован» Братислава после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 35-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда все еще не набрала ни одного балла и отстает на шесть очков от зоны плей-офф в попадание в 1/8 финала турнира, которая ограничивается девятой и 24-й позициями.

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  • 07/12/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках словацкого первенства «Слован» Братислава на чужом поле проиграл «Жилине» (1:2).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 17-ти поединков находится на первой позиции, только на один балл опережая своего ближайшего преследователя в лице все той же «Жилины».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Слован» Братислава проиграла лишь дважды при трех победах и одной ничьей.

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    Такая форма вроде как обещает гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, достичь этого будет крайне сложно, если учесть перевес соперника в классе и преимущество его поля.

    Четыре гола команды в Лиге чемпионов забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Атлетико» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех последних матчах «Атлетико» выиграл при тотал больше 3,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей «Слована» забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.07. Ничья — в 13.00, победа «Слована» — в 14.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.25.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 3,5 голов. Кроме того, в данных поединках они выиграли.

    Вместе с тем, гости явно уступают сопернику в классе, и при этом в их двух из трех последних поединков забивали больше 3,5 голов.

    Ставка: «Атлетико» победит и тотал больше 3,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Слована».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.85

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    «Атлетико» — «Слован»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 11.12.2024. Прогнозы на футбол. Окажется ли «Атлетико» в топ-8 Лиги чемпионов?
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