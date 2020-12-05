Тедеско: Меня расстроил результат после первой половины игры с «Тамбовом»

Доменико Тедеско
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«Начало матча провели не очень хорошо: теряли много мячей. После 15-20 минут игры прибавили, стали играть лучше как по качеству, так и по количеству.
Меня расстроил результат после первой половины игры. Мы должны были больше забивать и реализовывать свои моменты.
Во втором тайме продолжили играть хорошо, даже забили второй гол, но сразу же пропустили. Для нас это уже типично.
Второй забитый мяч должен давать нам больше уверенности в своих силах. Очень рады, что забили третий и четвёртый голы», — передаёт слова Тедеско «Чемпионат». 0