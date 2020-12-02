«Локомотив» ошибся с тактикой на матч с «Зальцбургом», считает Билялетдинов

Бывший футболист «Локомотива»рассказал, что его удивила тактика «железнодорожников» в домашнем матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3).

«Сыграли не очень хорошо, особенно в первом тайме. Во втором перестроились, но было уже поздно. Проиграли по делу.

Очень неожиданно было видеть тактику в пять защитников. Может, так случилось из-за болезней, травм. В целом, ожидали другого настроя на игру, более агрессивного футбола. Дома надо было выигрывать, тем более, во втором тайме начало что-то получаться. Но стали пропускать контратаки соперника, в итоге "Зальцбург" мог и больше забить.

Вчера нужно было побеждать, а играли в закрытой манере. Это стало удивлением.

Искать виноватых не надо, пусть тренеры, руководство и футболисты сами разбираются.

У "Локомотива" осталась еще одна игра, почему бы ее не выиграть? Думаю, у "Баварии" может выйти не основной состав, команда не будет запредельно мотивирована на эту игру. Можно воспользоваться каким-то шансом и завершить сезон красиво, только надо играть не робко, а демонстрировать агрессивный футбол в атаке», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат». 0