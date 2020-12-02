Рыбус: «Локомотив» проспал первый тайм против «Зальцбурга», доигрывать матч было сложно

Защитник «Локомотива»прокомментировал поражение от «Зальцбурга» (1:3) в домашнем матче Лиги чемпионов.

«Чувствую злость. Все расстроены. Мы хотели победить, но не получилось. Проспали первый тайм, соперник забил два гола. Отыгрываться было тяжело. Но пошли вперед, поменяли схему. Игра стала лучше. Забили гол, но "Зальцбург" сразу забил третий. Доигрывать матч было уже сложно.

Думали, что готовы играть по схеме, которую использовали в первом тайме, но на поле не получалось. Не знаю, в схеме проблема или нет. В первом тайме как будто не вышли на поле. Часто теряли мяч на своей половине, давали сопернику возможности создавать моменты.

Второй тайм показал, что с ними можно играть, как и матч в Зальцбурге. Сегодня ничего не сработало. Нужно проанализировать этот матч, посмотреть ошибки. Сами себе привезли два гола.

Впереди матч с "Баварией", надо верить до конца. Пока есть возможность, будем делать все, чтобы сыграть хороший матч и набрать очки», — приводит слова Рыбуса официальный сайт «железнодорожников».

«Локомотив» после поражения от «Зальцбурга» опустился на последнюю строчку в группе А. 0