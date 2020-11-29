В «Удинезе» вспышка коронавируса

Директор «Удинезе»сообщил о вспышке коронавируса в команде. Утверждается, что заболел главный тренер Лука Готти и шесть футболистов.

«В разгар пандемии "Удинезе" удалось стать своего рода защищенным островом благодаря организации клуба и строгому соблюдению протоколов, которые позволили нам исключить заражение. Но только игроки поехали в сборные, как сразу же один сдал положительный тест. Оттуда инфекция распространилась дальше», — цитирует Марино Football Italia.

На матч 9 тура Серии А против «Лацио» в заявку не были включены Стефано Окака, Кевин Лазанья, Илия Несторовский, Себастьян Де Майо, Томас Ауэян и Роландо Мандрагора. 0