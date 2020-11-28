«Манчестер Сити» — «Бернли»: счет матча 5:0, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 5:0.

Хет-трик в составе победителей оформил алжирский форвард Рияд Марез, еще по голу забили французский защитник Бенжамен Менди и испанский нападающий Ферран Торрес.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Бёрнли 5:0 Голы: 1:0 Рияд Марез (6'), 2:0 Рияд Марез (22'), 3:0 Бенжамен Менди (41'), 4:0 Ферран Торрес (66'), 5:0 Рияд Марез (69') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш (Эрик Гарсия, 70'), Джон Стоунс, Бенжамен Менди, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес (Фернандиньо, 46'), Кевин Де Брёйне, Габриэл Жезус, Ферран Торрес (Филип Фоден, 67'), Рияд Марез Бёрнли: Бэйли Пикок-Фаррел, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Ник Поуп, Josh Benson, Крис Вуд (Эрик Питерс, 67'), Эшли Барнс (Матей Выдра, 81')

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 15 очков и переместилась на 8-е место в турнирной таблице АПЛ. Гости с 5 очками располагаются на 17-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Фулхэм», а «Бернли» — «Эвертон». Обе встречи пройдут 5 декабря. 0