Газзаев: «Динамо» понравилось больше, чем «Спартак»

Известный российский тренерподелился мнением о матче между «Спартаком» и «Динамо» (1:1) в 15-м туре чемпионата России.

«В целом получилось боевое дерби — с высоким накалом и большим количеством единоборств. "Динамо" смотрелось очень неплохо. Возможно, бело-голубые были даже поближе к победе.

Но Зобнин, конечно, забил гол-шедевр. Как горнолыжник, совершил такой слаломный проход. Великолепный мяч! Вошел как нож в масло. Здорово сыграл.

В принципе, и Шунин, и Максименко провели добротный матч. Бросалось в глаза, как "Динамо" было заряжено на победу, оно мне понравилось больше, чем "Спартак". Но, наверное, ничья все-таки закономерный результат.

Кокорин пока тяжеловат. Это явно не лучший его матч. Почему-то он никак не попадет в ритм, в игру "Спартака". Не знаю, в чем причина. Он все-таки не первый день в команде. Однако выходит на поле и не показывает той яркой игры, которую демонстрировал в "Зените" и в "Сочи".

Что-то с ним не то. С одной стороны, новый коллектив, новый тренер, новые требования. Но с другой — он опытный футболист, пора бы уже интегрироваться в схему красно-белых.

Я действительно не знал такого тренера, как Сандро Шварц. Пока "Динамо" при нем добивается неплохого результата — три победы и одна ничья в четырех турах.

Но и Кирилл Новиков в прошлом сезоне удачно стартовал с бело-голубыми. Так что рано делать выводы. Пусть Шварц проведет полноценный сезон, тогда можно будет давать ему оценку.

Смена тренера, как правило, придает игрокам новых эмоций. Хотя я прочитал недавно его интервью. Оно достаточно взвешенное, некоторые мысли мне понравились.

В целом сейчас бело-голубые стали играть немного иначе — акцент сделан на атаку. Но, повторяю, надо, чтобы специалист провел целый сезон, начиная с подготовительного этапа.

Новиков в прошлом году принял команду, и при нем "Динамо" попало в Лигу Европы. Давайте подождем и посмотрим, как бело-голубые будут дальше играть при Шварце», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс». 0