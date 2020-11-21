ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСпорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
  • 20:57
    • Зобнин спас «Спартак» от поражения в матче с «Динамо»
  • 20:55
    • «Локомотив» в меньшинстве выиграл у тульского «Арсенала»
  • 20:15
    • «Реал» не удержал победу над «Вильярреалом»
  • 18:24
    • «Ахмат» отнял очки у «Зенита»
  • 16:01
    • «Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче с двумя удалениями
    Все новости спорта

    Зобнин спас «Спартак» от поражения в матче с «Динамо»

    «Спартак» — «Динамо»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Спартак Динамо Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 15 туре российской Премьер-лиги «Спартак» спасся от поражения, сыграв вничью с «Динамо» (1:1).

    Роман Зобнин
    Роман Зобнин

    На 79 минуте встречи Дмитрий Скопинцев пушечным дальним ударом в левую «девять» открыл счет и приблизил «Динамо» к победе.

    Календарь и таблица РПЛ

    Спустя 6 минут Роман Зобнин навязал борьбу сопернику. Он отобрал мяч у штрафной, обошел одного защитника, затем другого и пробил по воротам. Сначала вратарь спас, но Роман был первым на добивании.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Динамо 1:1
    Голы: 0:1 Дмитрий Скопинцев (79'), 1:1 Роман Зобнин (85') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Павел Маслов, Айртон Лукас, Виктор Мозес, Алекс Краль, Роман Зобнин, Александр Кокорин (Зелимхан Бакаев, 75'), Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Роман Нойштедтер, Никола Моро (Шарль Каборе, 87'), Clinton N'Jie (Вячеслав Грулёв, 58'), Даниил Лесовой, Даниил Фомин, Николай Комличенко (Konstantin Tyukavin, 72') Предупреждения: Вячеслав Грулёв (76'), Иван Ордец (78'), Айртон Лукас (81'), Павел Маслов (84')

    «Спартак» остается на третьем месте. У подопечных Тедеско 28 очков. «Динамо» набрал 26 пунктов и занимает строчку ниже. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов будет в игре самой результативной команды АПЛ?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли Надаль остановить невероятного Медведева?
  • Медведев — Надаль. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
  • Совладает ли с «Атлетико» «Барселоной»?
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.35
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Медведев — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры