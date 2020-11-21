«Спартак» — «Динамо»: счет 1:1, обзор голов

В 15 туре российской Премьер-лигиспасся от поражения, сыграв вничью с(1:1).

На 79 минуте встречи Дмитрий Скопинцев пушечным дальним ударом в левую «девять» открыл счет и приблизил «Динамо» к победе.

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Спустя 6 минут Роман Зобнин навязал борьбу сопернику. Он отобрал мяч у штрафной, обошел одного защитника, затем другого и пробил по воротам. Сначала вратарь спас, но Роман был первым на добивании.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Динамо 1:1 Голы: 0:1 Дмитрий Скопинцев (79'), 1:1 Роман Зобнин (85') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Павел Маслов, Айртон Лукас, Виктор Мозес, Алекс Краль, Роман Зобнин, Александр Кокорин (Зелимхан Бакаев, 75'), Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Роман Нойштедтер, Никола Моро (Шарль Каборе, 87'), Clinton N'Jie (Вячеслав Грулёв, 58'), Даниил Лесовой, Даниил Фомин, Николай Комличенко (Konstantin Tyukavin, 72') Предупреждения: Вячеслав Грулёв (76'), Иван Ордец (78'), Айртон Лукас (81'), Павел Маслов (84')

«Спартак» остается на третьем месте. У подопечных Тедеско 28 очков. «Динамо» набрал 26 пунктов и занимает строчку ниже. 0