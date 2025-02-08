ПСЖ — «Монако»: счет матча 4:1, обзор голов

Хвича Кварацхелия — полузащитник ПСЖ Фото: globallookpress.com
В составе парижан голы забили Витинья на 6-й минуте, Хвича Кварацхелия на 54-й минуте. Нападающий команды Усман Дембеле оформил дубль, отличившись на 57-й и 90-й минутах встречи.
На 17-й минуте игрок «Монако» Денис Закария сумел забить единственный гол своей команды.
Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ — Монако 4:1
Голы: 1:0 Витор Феррейра (6'), 1:1 Денис Закария (17'), 2:1 Хвича Кварацхелия (54'), 3:1 Усман Дембеле (57'), 4:1 Усман Дембеле (90') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Дезире Дуэ (Ли Кан Ин, 63'), Витор Феррейра, Фабиан Руис, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (Гонсалу Рамуш, 67'), Брэдли Баркола (Лукас Эрнандес, 64') Монако: Радослав Маецки, Каю Энрике (Крепин Дьятта, 76'), Кристиан Мависса, Тило Керер, Вандерсон, Сунгуту Магасса (Moatasem Al Musrati, 63'), Денис Закария, Магнес Аклиуше, Брил Эмболо (Lucas Michal, 85'), Мика Биерет (Элисс Бен-Сегир, 63'), Такуми Минамино (Александр Головин, 63') Предупреждение: Дезире Дуэ (28')
После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 53 очками в активе. «Монако» располагается на 3-й позиции с 37-ю баллами.