Топ-клубы АПЛ хотят заполучить Рамоса

Сразу шесть клубов АПЛ проявляют интерес к центральному защитнику «Реала», сообщает 90min.

В трансфере 34-летнего испанца заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

У 34-летнего испанца заканчивается контракт с мадридцами, и пока стороны не могут договориться о продлении соглашения, этим и хотят воспользоваться английские гранды, чтобы заполучить чемпиона мира и Европы бесплатно.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года и является капитаном команды. В нынешнем сезоне он провел за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. 0