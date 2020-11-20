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    Топ-клубы АПЛ хотят заполучить Рамоса

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    Сразу шесть клубов АПЛ проявляют интерес к центральному защитнику «Реала» Серхио Рамосу, сообщает 90min.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    В трансфере 34-летнего испанца заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

    У 34-летнего испанца заканчивается контракт с мадридцами, и пока стороны не могут договориться о продлении соглашения, этим и хотят воспользоваться английские гранды, чтобы заполучить чемпиона мира и Европы бесплатно.

    Рамос выступает за «Реал» с 2005 года и является капитаном команды. В нынешнем сезоне он провел за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. 0

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